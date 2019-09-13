Видеофакт. Скандал в гомельской школе: учительница обматерила 4-классника, угрожая его убить

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В Гомеле в средней школе №15 в пятницу, 13 сентября, разразился скандал. Конфликт получил всеобщую огласку после того, как родители ученика 4 класса СШ опубликовали на ресурсе gomel.today видео «воспитательной беседы» с их детьми школьной учительницы.

Немолодая педагог с перевернутой партой в руке наперевес пытается доказать детям, как правильно себя вести…

На видео отчетливо слышны слова учительницы: «Посмотри потом… Я пойду в тюрьму, а тебе п*** будет!». Дети начинают нервно похохатывать, и «воспитательница» продолжает: «Ой смешно… Смешно, что на кладбище понесут за то, что над учителем издевался?!». Женщина грубо хватает мальчишку за лицо, ребенок держится за голову обеими руками, наклоняется к парте.

Дети прячут камеру, видны пригнутые всем корпусом к партам школьники, они улыбаются, но это, похоже, нервное. Заведенная дама не унимается: «Закрой рот! Ты не просто сидел! Не дает урок вести хам такой…» и все в этом же духе.

В конфликтной тональности занятие кое-как продолжается. Учительница в характерном тоне пытается что-то донести детям, испуганная ребятня 9 - 10 лет старается лишь бы снова не выбесить педагога.

Изначально в школе отрицали факт произошедшего конфликта. Как рассказал корреспондент «Комсомолки», к вечеру в школе находился начальник отдела образования Гомельского горисполкома, сообщалось, что учительница уже уволена. Также руководство города намеревалось уладить инцидент, общаясь с родителями школьников.