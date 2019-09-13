2019-09-13T20:48:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Ни гостей, ни телевизора»: в Борисове мужчину обчистили незнакомые собутыльники

Товарищей он встретил в магазине
Надежда БУТОВИЧ
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Вор сразу приметил дорогой телевизор, как только оказался в квартире борисовчанина. Фото: УВД Миноблисполкома.Вор сразу приметил дорогой телевизор, как только оказался в квартире борисовчанина. Фото: УВД Миноблисполкома.
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На днях в милицию обратился 26-летний житель Борисова, проинформировали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Мужчина рассказал, что накануне в магазине встретил двух незнакомых. Разговорились, и борисовчанин позвал новых товарищей домой распить бутылку, другую. «Гудела» компания весь вечер, да так плодотворно, что хозяин квартиры даже не помнил, как уснул и проспал всю ночь. А утром его ждал неприятный сюрприз.

– С утра борисовчанин уже не застал дома вечерних гостей, а с ними пропал и новенький жидкокристаллический телевизор, – пояснили в УВД.

Оперативникам угрозыска удалось установить и задержать воришку по горячим следам. Им оказался 22-летний борисовчанин. Молодой человек факт кражи отрицать не стал, сказал, что сразу же заприметил дорогую технику, как только оказался в квартире.

– К моменту задержания злоумышленник уже успел не только сдать телевизор в ломбард за 250 рублей, но и закупился в магазине на всю «выручку» алкоголем, – добавили в УВД.

Возбуждено уголовное дело, похитителю грозит максимально 3 года тюрьмы.

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