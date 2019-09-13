2019-09-13T23:01:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Нашлась женщина, подбросившая новорожденную в больницу Гомеля. Ту самую, с запиской «Роделась...»

27-летнюю маму малышки обнаружили в Рогачевском районе
Надежда БУТОВИЧ
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Записка, которая была найдена рядом с малышкой. Фото: СК.Записка, которая была найдена рядом с малышкой. Фото: СК.
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«Комсомолка» сообщала ранее подробности этой непростой истории, которая произошла в Гомеле в середине лета. Днем 15 июля в общественном туалете в раковине умывальника был найден грудной ребенок. Рядом с девочкой была записка о дне и времени ее рождения, пакет с небогатыми детскими «пожитками».

Несколько месяцев потребовалось правоохранителям, чтобы найти женщину подбросившую в больницу малышку, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

– Чтобы установить личность женщины был проведен огромный объем оперативной работы. Сотрудники проверяли все женские консультации и рожениц Гомельщины вплоть до того, есть ли дома малыш или нет. Особой проверке подвергались семьи СОП, – пояснили в пресс-службе.

Мама брошенной девочки - жительница Кормянского района. Фото: МВД.

Мама брошенной девочки - жительница Кормянского района. Фото: МВД.

В итоге сыщикам Кормянского района была направлена ориентировка на предполагаемую мать. Найти женщину удалось на территории Рогачевского района. Оттуда 27-летнюю женщину доставили в областной город.

– Жительница Кормянщины родила девочку 9 июля (Прим.: как и было указано в записке), находясь в Гомеле на съемной квартире. Почти неделю, до 15 июля она пробыла вместе с малышкой, а затем отнесла ее в облбольницу и оставила, написав записку, – пояснили в МВД.

Другие подробности не сообщаются. Все обстоятельства случившегося еще выясняются.

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