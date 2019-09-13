Один контрабандист шел с лестницей, другие натянули трос между странами и залезли с «когтями» на дерево

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На днях, 11 сентября, пограничниками на территории Гродненского района был задержан житель Каменецкого района, проинформировали в пресс-службе Госпогранкомитета.

Нарушителя вычислили при помощи техсредств. Неизвестный с лестницей на плече шел в сторону госграницы.

– Задержанный мужчина пояснил, что лестница ему была нужна для того, чтобы преодолеть заградительное сооружение. Через забор, взобравшись на лестницу, он собирался проникнуть на контрольно-следовую полосу, чтобы затем, оказавшись на приграничной стороне другой страны перебросить контрабандные товары. Злоумышленник рассчитывал постоянно так промышлять, если затея удастся, – пояснили в пресс-службе.

С помощью приспособления для лазанья по столбам контрабандисты залезли на дерево и натянули трос через госграницу. Фото: ГПК.

Похожий случай с «изобретательными» контрабандистами прошел за несколько дней до вышеописанного эпизода в Островецком районе. Вблизи белорусско-литовской границы были задержаны трое нарушителей. Фигуранты натянули трос между деревьями через границу, забрались с помощью «когтей» на деревья, собираясь по такой «воздушной тропе» перемещать контрабандный груз на другую сторону.

– Затея не удалась. Нарушители будут привлечены к административной ответственности по обвинениям в незаконном пересечении государственной границы и нарушении погранрежима, – добавили в ГПК.