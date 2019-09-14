КП Беларусь
В Дзержинском районе на М1 столкнулись четыре автомобиля
В аварии никто не пострадал
Движение быстро высстановилиФото: Павел МАРТИНЧИК
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Вечером 13 сентября на трассе М1 в Дзержинском районе была серьезная пробка. Причиной стала авария: столкнулись четыре автомобиля
-На 315-м км трассы М1 в районе 20.00 произошла авария: столкнулись четыре машины, ехавшие в попутном направлении, - пишет belta.by, ссылаясь на официального представителя УВД Миноблисполкома Сергея Чеботарева.
Обошлось без пострадавших, а последствия ДТП несерьезные. Нормализовать движение получилось достаточно быстро.