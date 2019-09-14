C праздником! День города отмечают в Минске

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В выходные 14-15 сентября Минск отмечает день города. Праздничные гуляния развернутся около Ратуши, Дворца спорта, Чижовка-Арены, да и на площадках в каждом районе города.

- В Верхнем городе проведут проект «Минск интернациональный», чтобы показать, что наш город открыт для сотрудничества. Кроме того, всем известен музыкальный проект «Пешеходка» на территории Верхнего города. В вечернее время на этой площадке состоится концерт с участием артистов балета Белорусского государственного академического театра. Но сюрпризы на этом не заканчиваются - на Октябрьской площади пройдет церемония награждения премией «Минчанин года», - рассказывал замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков,

Сегодня, 13 сентября, около Чижовка-Арены пройдет забег девушек на каблуках, а 14 сентября - забеги посерьезнее - полумарафон. Конечно, это далеко не все мероприятия. Куда идти на День города и как будет ходить транспорт в праздничные дни, читайте на нашем сайте.