В Национальном аэропорту рассказали, почему вечером пропадал свет

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Вечером 13 сентября в Национальном аэропорту "Минск" пропадало электричество. О том, что на взлетно-посадочной полосе погасли огни, "Комсомолке" рассказали пассажиры. Аэропорт остался без электричества на 45 минут.

- Все это время работа аэропорта и все операционные процессы поддерживались с помощью автономных источников питания и аварийного освещения в здании аэровокзального комплекса, - цитирует belta.by официального представителя аэропорта Ромину Саматханову. - Система посадки и другие системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, бесперебойно. На прилет никаких ограничений не было, аэропорт принимал самолеты.

Из-за проблем с электричеством задержали пять рейсов.

- Но задержки были не существенными и не превысили 30 минут. В 22.50 электричество было восстановлено и аэропорт начал работу в штатном режиме, - сказала Ромина Саматханова.

О ситуации высказались и в "Белэнерго".

- Со стороны Минских электрических сетей обеспечивалось надежное и бесперебойное внешнее электроснабжение, - успокоили в официальном твиттер-аккаунте "Белэнерго". - Отключения электроэнергии в Национальном аэропорту связаны с неполадками на оборудовании принадлежащем Национальному аэропорту. Энергетики из "Минскэнерго" выезжали на место и осматривали состояние своего оборудования и были готовы оказать помощь энергослужбе Национального аэропорта, но пока запросов на оказание помощи не поступало.