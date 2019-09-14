КП Беларусь
На станции метро "Петровщина" на рельсы упал человек
О состоянии мужчины пока что нет информации
Несчастный случай произошел в 11.44Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Днем 14 сентября было приостановлено движение на синей ветке метро. На площади Победы пассажиров попросили выйти из поезда. По данным информационного агентства "Минск-новости", на рельсы на станции метро "Петровщина" упал мужчина. Случилось это в 11.44. Подняли его через 12 минут - в 11. 56. После этого движение восстановили. О состоянии мужчины информации пока что нет.