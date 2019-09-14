2019-09-14T15:12:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Мининформ ограничил доступ к 75 интернет-ресурсам

Причина - информация о продаже наркотиков и ненадлежащая реклама
Настасья КОРСАК
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Практически на всех запрещенных сайтах, по данным Мининформа, размещалась информация о продаже наркотиков.

- В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 13 сентября приняло решение об ограничении доступа к 73 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, - пишет belta.by.

Еще к двум интернет-ресурсам ограничен доступ за размещение ненадлежащей рекламы.

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