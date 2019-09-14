КП Беларусь
Мининформ ограничил доступ к 75 интернет-ресурсам
Причина - информация о продаже наркотиков и ненадлежащая реклама
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Практически на всех запрещенных сайтах, по данным Мининформа, размещалась информация о продаже наркотиков.
- В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 13 сентября приняло решение об ограничении доступа к 73 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, - пишет belta.by.
Еще к двум интернет-ресурсам ограничен доступ за размещение ненадлежащей рекламы.