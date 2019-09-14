2019-09-14T17:17:56+03:00
Экономика
КП Беларусь

И снова на копейку. С 15 сентября в Беларуси опять дорожает топливо

Но прошлое изменение было в меньшую сторону
Настасья КОРСАК
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1 копейка - единица измерения в изменении цен на бензин1 копейка - единица измерения в изменении цен на бензинФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Розничные цены на топливо опять вырастают.

- В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты розничные цены на моторное топливо на АЗС с 15 сентября увеличиваются на 1 копейку, - говорят в пресс-службе "Белнефтехим".

Теперь цены на бензин на автозаправках такие: АИ-92-К5-Евро составит Br1,56, АИ-95-К5-Евро - Br1,66, АИ-98-К5-Евро - Br1,88, ДТ - Br1,66.

С начала года цены на топливо менялись около 20 раз. Но прошлое изменение - 11 августа - было в меньшую сторону.

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