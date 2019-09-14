КП Беларусь
В День города в Минске можно бесплатно послушать Дмитрия Маликова с симфоническим оркестром
Концерт пройдет в филармонии, а на улице будет трансляция выступления
Фото: личная страница Дмитрия Маликова
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«Звезда моя далекая», «Ты, одна ты такая», «Нет, ты не для меня» - эти песни на слуху у многих уже больше 20 лет. Сегодня, 14 сентября, в 19.00 эти и другие хиты Народного артиста РФ прозвучат на сцене Белорусской государственной филармонии в необычной аранжировке. А на экранах возле филармонии будет бесплатная трансляция концерта.
- За дирижерским пультом в этот вечер будет Юрий Караваев - молодой дирижер с колоссальным опытом, принимавший участие в нашумевших международных проектах: Евровидение-2012, телевизионный проект «Место встречи», Международный конкурс исполнителей на струнных смычковых инструментах им. М. Ельского, - рассказывают организаторы.