Синоптики предупреждают о порывистом ветре

В понедельник на большей части страны будет порывистый ветер, а сегодня дождь пройдет в Витебске Фото: Алеся ДОБЫШ

А на Гомельщине синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

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В это воскресенье, 15 сентября днем в отдельных районах страны, а завтра в понедельник на большей части Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, сообщает Белгидромет.

Кроме того, сегодня-завтра в юго-восточных районах Гомельской области синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность (5 класс - красный уровень опасности).

Сегодня, 15 сентября, теплее всего в Брестской области - днем столбик термометра покажет до +21. В Минске днем будет от +14 до +16. Дожди пройдут в Витебске.