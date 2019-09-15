2019-09-15T09:48:19+03:00
Общество
КП Беларусь

Синоптики предупреждают о порывистом ветре

А на Гомельщине синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность
ЕВгения ПОПКО
Поделиться:
В понедельник на большей части страны будет порывистый ветер, а сегодня дождь пройдет в ВитебскеВ понедельник на большей части страны будет порывистый ветер, а сегодня дождь пройдет в ВитебскеФото: Алеся ДОБЫШ
Изменить размер текста:

В это воскресенье, 15 сентября днем в отдельных районах страны, а завтра в понедельник на большей части Беларуси ожидается усиление западного ветра порывами до 15-20 м/с, сообщает Белгидромет.

Кроме того, сегодня-завтра в юго-восточных районах Гомельской области синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность (5 класс - красный уровень опасности).

Сегодня, 15 сентября, теплее всего в Брестской области - днем столбик термометра покажет до +21. В Минске днем будет от +14 до +16. Дожди пройдут в Витебске.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Стартовал Минский полумарафон
В День города в Минске можно бесплатно послушать Дмитрия Маликова с симфоническим оркестром
И снова на копейку. С 15 сентября в Беларуси опять дорожает топливо
Мининформ ограничил доступ к 75 интернет-ресурсам
На станции метро "Петровщина" на рельсы упал человек
В Национальном аэропорту рассказали, почему вечером пропадал свет
C праздником! День города отмечают в Минске
В Дзержинском районе на М1 столкнулись четыре автомобиля
Один контрабандист шел с лестницей, другие натянули трос между странами и залезли с «когтями» на дерево
Нашлась женщина, подбросившая новорожденную в больницу Гомеля. Ту самую, с запиской «Роделась...»
«Ни гостей, ни телевизора»: в Борисове мужчину обчистили незнакомые собутыльники
Видеофакт. Скандал в гомельской школе: учительница обматерила 4-классника, угрожая его убить
В Гомеле поймали кладбищенского вора
Бобруйчанин ударил и душил 12-летнего мальчика за то, что отказался своровать для него в магазине
На трассе Бобруйск – Мозырь за час произошли два серьезных ДТП