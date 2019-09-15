2019-09-15T10:18:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Стартовал Минский полумарафон

На регистрацию забега прошли любители бега из 57 стран
Евгения ПОПКО
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Каждый год Минский полумарафон собирает тысячи участников.Каждый год Минский полумарафон собирает тысячи участников.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Сегодня, 15 сентября, проходит Минский полумарафон. В 9 утра начался старт на дистанции 21 км 097 м. В 9.45 - старт на дистанции 10 км 550 м. А в 12.30 будет старт на дистанции 5,5 км.

Напомним, каждый год Минский полумарафон собирает тысячи участников. Любопытно, что на регистрацию забега прошли любители бега из 57 стран, что на четыре больше, чем годом ранее. Есть заявки из США и Австралии!

Призовой фонд Минского полумарафона стал больше на 10 тысяч долларов и составит 60 тысяч. Его разыграют профессиональные бегуны.

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