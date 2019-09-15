Стартовал Минский полумарафон

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Сегодня, 15 сентября, проходит Минский полумарафон. В 9 утра начался старт на дистанции 21 км 097 м. В 9.45 - старт на дистанции 10 км 550 м. А в 12.30 будет старт на дистанции 5,5 км.

Напомним, каждый год Минский полумарафон собирает тысячи участников. Любопытно, что на регистрацию забега прошли любители бега из 57 стран, что на четыре больше, чем годом ранее. Есть заявки из США и Австралии!

Призовой фонд Минского полумарафона стал больше на 10 тысяч долларов и составит 60 тысяч. Его разыграют профессиональные бегуны.