КП Беларусь
Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси
Ограничения распространяются на 19 районов Гомельской области, на шесть районов Брестской области, на три района Могилевской
Введение и снятие ограничений на посещение лесов можно отслеживать на сайте ведомства. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
Изменить размер текста:
Ограничения распространяются на 19 районов Гомельской области (кроме Рогачевского и Октябрьского), на шесть районов Брестской области (Столинский, Лунинецкий, Барановичский, Малоритский, Брестский и Каменецкий), на три района Могилевской (Краснопольский, Костюковичский и Хотимский). Такая информация размещается на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает belta.by.
Введение и снятие ограничений на посещение лесов Беларуси можно отслеживать по интерактивной карте на сайте ведомства.