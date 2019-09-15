2019-09-15T14:04:31+03:00
Общество
КП Беларусь

Запрет на посещение лесов действует в 28 районах Беларуси

Ограничения распространяются на 19 районов Гомельской области, на шесть районов Брестской области, на три района Могилевской
Евгения ПОПКО
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Введение и снятие ограничений на посещение лесов можно отслеживать на сайте ведомства. Фото: Наталья ПАРТОЛИНАВведение и снятие ограничений на посещение лесов можно отслеживать на сайте ведомства. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Ограничения распространяются на 19 районов Гомельской области (кроме Рогачевского и Октябрьского), на шесть районов Брестской области (Столинский, Лунинецкий, Барановичский, Малоритский, Брестский и Каменецкий), на три района Могилевской (Краснопольский, Костюковичский и Хотимский). Такая информация размещается на сайте Министерства лесного хозяйства, сообщает belta.by.

Введение и снятие ограничений на посещение лесов Беларуси можно отслеживать по интерактивной карте на сайте ведомства.

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