2019-09-15T15:45:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Под Лепелем легковушка сбила насмерть пешехода

31-летний житель Лепеля находился на проезжей части
Евгения ПОПКО
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25-летний минчанин на Mazda сбил 31-летнего жителя Лепеля, который находился на проезжей части.25-летний минчанин на Mazda сбил 31-летнего жителя Лепеля, который находился на проезжей части.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Лепельском районе 13 сентября в аварии погиб мужчина, сообщили belta.by в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером на 150-м км автодороги Минск-Витебск: 25-летний минчанин на Mazda сбил 31-летнего жителя Лепеля, который находился на проезжей части.

Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. От полученных травм он скончался на месте. Проводится проверка.

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