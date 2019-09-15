Под Лепелем легковушка сбила насмерть пешехода

25-летний минчанин на Mazda сбил 31-летнего жителя Лепеля, который находился на проезжей части. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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В Лепельском районе 13 сентября в аварии погиб мужчина, сообщили belta.by в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла вечером на 150-м км автодороги Минск-Витебск: 25-летний минчанин на Mazda сбил 31-летнего жителя Лепеля, который находился на проезжей части.

Пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. От полученных травм он скончался на месте. Проводится проверка.