2019-09-15T16:08:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Спасатели приняли участие в Минском полумарафоне

Работники МЧС бежали на всех дистанциях
Евгения ПОПКО
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Всего от МЧС выступило 250 человек из различных подразделений. Фото: МЧСВсего от МЧС выступило 250 человек из различных подразделений. Фото: МЧС
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В Минском полумарафоне принимают участие люди разных профессий. Спасатели не стали исключением. Сегодня они бежали на всех дистанциях. Всего от МЧС выступило 250 человек из различных подразделений, включая центральный аппарат министерства, территориальные управления и Университет гражданской защиты, сообщается на сайте ведомства.

На дистанции 10 километров второе место занял работник Могилевского областного управления Юрий Каптеров (32,44). Среди женщин на этой дистанции первое место у Ирины Сомовой, работницы Гродненского областного управления (37,51).

Напомним, каждый год Минский полумарафон собирает тысячи участников. Сегодня на старт вышли 40 тысяч участников.

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