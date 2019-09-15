КП Беларусь
Пожар в Лельчицком районе: огонь уничтожил два сарая и авто
Еще две легковушки и дом повреждены
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора. Фото: МЧС
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ЧП случилось в минувшую субботу, 14 сентября: в деревне Стодоличи Лельчицкого района произошел пожар, который нанес большой ущерб.
Огонь уничтожил два сарая и авто "Ниссан Альмера". Была также повреждена кровля дома и две легковушки. К счастью, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.