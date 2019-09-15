В Жлобине рука малыша застряла в сабвуфере

Спасатели с помощью жидкого мыла и отвертки извлекли руку мальчика. Фото: МЧС

Трехлетний мальчик играл и засунул руку в отверстие акустической колонки

Изменить размер текста: A A

Утром в минувшую субботу, 14 сентября, в Жлобине у трехлетнего малыша застряла рука в акустической колонке. На помощь пришли спасатели.

Выяснилось, что мальчик во время игры засунул руку в отверстие акустической колонки. Там его рука и застряла.

Спасатели с помощью жидкого мыла и отвертки извлекли руку мальчика.

Состояние мальчика удовлетворительное, сообщает МЧС.