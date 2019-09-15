КП Беларусь
В Жлобине рука малыша застряла в сабвуфере
Трехлетний мальчик играл и засунул руку в отверстие акустической колонки
Спасатели с помощью жидкого мыла и отвертки извлекли руку мальчика. Фото: МЧС
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Утром в минувшую субботу, 14 сентября, в Жлобине у трехлетнего малыша застряла рука в акустической колонке. На помощь пришли спасатели.
Выяснилось, что мальчик во время игры засунул руку в отверстие акустической колонки. Там его рука и застряла.
Спасатели с помощью жидкого мыла и отвертки извлекли руку мальчика.
Состояние мальчика удовлетворительное, сообщает МЧС.