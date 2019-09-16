2019-09-16T10:19:42+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле пять дней ищут молодую маму с дочкой

Посмотрите фото - возможно, вы их видели
БЕЛУГА Алла
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Фото пропавшей в соцсетях.Фото пропавшей в соцсетях.
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C 11 сентября не могут найти 32-летнюю маму с маленькой дочерью. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Симуран» на своей странице в соцсети.

11 сентября женщина вместе со своей пятилетней дочерью Ангелиной ушла из дома в Гомеле по улице Героев Подпольщиков. С тех пор об их местоположении ничего не известно.

Фото: ПСО «Симуран»

Фото: ПСО «Симуран»

Если вам что-либо известно, что поможет отыскать пропавших маму и ребенка, - позвоните в милицию по телефону 102 или в ПСО «Симуран» +375 (29) 232-11-11.

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