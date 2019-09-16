Пенсионера, который расстрелял семью в Лунинецком районе, осудили на 25 лет

Приговор 67-летнему обвиняемому в убийстве троих человек огласили в Бресте

Изменить размер текста: A A

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда 16 сентября вынесла приговор за тройное убийство. Пенсионера Василия Ж. из Лунинца осудили на 25 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима.

- Двадцать пять лет? - переспросил обвиняемый.

- Двадцать пять лет, - повторил судья.

Напомним, мужчину судили за убийство троих человек - жены, тещи и брата жены, а также за незаконное хранение оружия. Пенсионер из Лунинца, как было установлено в суде, 8 марта 2019 расстрелял семью из незарегистрированного ружья, которое хранилось в сарае рядом с домом.

Потерпевшими от преступления признаны сестра убитой женщины - ей обвиняемый согласно постановлению суда должен выплатить 25 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также двое сыновей Василия, которые потеряли маму, бабушку и дядю. Один из сыновей просил суд наказать родственника "по максимуму".

Прокурор в судебных прениях запросила срок 25 лет. И это максимальное наказание, которое согласно белорусскому уголовному праву могли назначить 67-летнему мужчине. Пожизненное заключение или смертная казнь не могут применяться к людям старше 65 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Отец поднял трубку и сказал, что всех убил»: в Бресте пенсионера судят за тройное убийство семьи

Сестра убитой жены Василия рассказала в суде, что он был семейным тираном, и женщина сбежала от супруга в родительский дом (читать далее)