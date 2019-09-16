В Орше нашли утопленный автомобиль

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15 сентября в 11.15 оршанским спасателям сообщили, что в реке Оршица находится автомобиль. Выяснилось, что автомобиль без людей сам съехал в водоем в районе переулка Музейного. Хозяин авто в момент происшествия находился на рынке. Работники МЧС при помощи лебедки достали автомобиль из реки. Пострадавших нет, топливо не протекло в реку.

А во Флориде на днях нашли останки местного жителя, пропавшего без вести 7 ноября 1997 года. Об этом сообщает BBC News. Помогли в поисках карты Google: бывший местный житель этой улицы заметил на фото автомобиль, лежащий в пруду. Он рассказал об этом новому владельцу дома, возле которого был водоем. Тот вызвал полицию. В автомобиле нашли останки 40-летнего мужчины, который пропал 22 года назад после вечеринки в городе Лантана. До этого момента его не могли найти.