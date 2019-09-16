Ирина Костевич: Электронные трудовые книжки защитят работника от недобросовестного нанимателя

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Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в эфире ОНТ рассказала о введении электронных трудовых книжек в Беларуси.

- Электронный учет трудовой деятельности прежде всего хорош для человека, потому что он позволяет сохранить всю информацию. Ведь "чернила не выгорают, а бумага не затирается". Второй момент: мы обезопасим человека от недобросовестного нанимателя, - говорит министр.

Это также может предотвратить случаи, когда из-за потерянных или уничтоженных (например, при пожаре) документов невозможно подтвердить стаж работы человека и выплачивать ему пенсию. Ну и самый очевидный плюс - снижение количества бесполезной бумажной работы.

- Мы сделали первый шаг в 2003 году, второй, очень большой шаг мы сделали в 2018 году, когда было принято постановление правительства о внесении изменений в персонифицированный учет. Что он дал? Мы расширили поля, которые есть для заполнения в трудовой книжке. Это еще один шаг к автоматизации этого учета, теперь наименования профессий будут оцифрованы. Появится такая информация, как работа по совместительству, перевод с одной должности на другую. Эта информация в октябре текущего года уже придет в персонифицированный учет, - подытожила министр.