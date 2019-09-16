22 сентября некоторые минчане смогут бесплатно ездить в общественном транспорте

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В воскресенье, 22 сентября, в Минске пройдет День без автомобиля. Водители автосредств смогут бесплатно прокатиться в общественном транспорте и метрополитене в этот день. Для этого нужно будет только показать водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль. Об акции сообщает пресс-служба Минприроды.

Один день в году такой праздник отмечается в Минске уже несколько лет и пользуется все большей популярностью. Так, в 2016 году бесплатно в общественном транспорте прокатились более 8,5 тысячи водителей, в 2017-м - 16,5 тысячи, а в 2018 году - уже 18 тысяч водителей.

Цель такого «разгрузочного» для города дня - привлечь внимание к проблемам, которые создает избыточный автотранспорт, и показать преимущества велосипедов и пешеходных маршрутов.