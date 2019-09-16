КП Беларусь
В Беларуси все чаще находят опасные радиоактивные часы
За последние десять дней нашли трое таких часов!
Фото: МЧС
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Житель Витебска вечером 15 сентября сообщил спасателям, что у него есть двое корабельных часов с повышенным уровнем радиации.
- Документов с техническими характеристиками на них нет. Работники МЧС провели замеры гамма- и бета-излучения. Выяснилось, что на поверхности обоих часов фон значительно превышает естественный, - сообщили в пресс-службе МЧС.
По предварительным данным, в краске покрытия циферблата в качестве источника света использовался радий-226. Сейчас решается вопрос об их утилизации.
Напомним, 7 сентября похожий случай произошел в Миорском районе. Мужчина нашел корабельные часы с радиацией и доставил их в пожарную аварийно-спасательную часть. Где нашел опасные часы, мужчина не сообщил.