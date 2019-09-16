Пожар в минской школе: срочно эвакуировали 1300 человек

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Более 1300 человек эвакуировали из минской школы из-за оплавления проводки (ранее называлась цифра около 300), пострадавших нет. Об этом сообщили в Минском городском управлении МЧС.

16 сентября 2019 года в 10.19 утра по номеру 101 поступил вызов о возможном пожаре в средней школе по улице Пономарева в Минске. В здании сработала пожарная сигнализация, которая и передала информацию в центр оперативного управления МЧС.

Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что изоляция электропроводки в электрощитовой на первом этаже школы расплавилась. Пожар был ликвидирован до прибытия спасателей. Администрация школы к этому моменту уже эвакуировала 1250 детей и 100 человек персонала школы. В результате происшествия никто не пострадал.

Предполагаемая причина - короткое замыкание.