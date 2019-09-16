В Гомеле "Ауди" сбил 8-летнего велосипедиста

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В воскресенье, 15 сентября, примерно в 15.35 водитель «Ауди» ехал по двору улицы Дворникова, 28 в Гомеле. К нему под колеса слева направо по ходу движения автомобиля выскочил 8-летний ребенок на велосипеде. В итоге 30-летний водитель совершил наезд на школьника боковой частью автомобиля.

Маленький велосипедист с травмами был госпитализирован в Гомельскую областную клиническую больницу. О ДТП сообщили в УВД УГАИ Гомельоблисполкома.

ГАИ напоминает: в жилой и пешеходной зонах во дворах движение велосипедистов разрешается по тротуару, обочине и по проезжей части дороги, при этом они не должны необоснованно препятствовать движению автомобилей.

Велосипедистам рекомендуем быть максимально внимательными и осторожными на дороге и не забывать о том, что до 14 лет без сопровождения взрослых детям запрещено управлять велосипедам на дороге (кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек).