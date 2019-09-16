Подбежал к прохожему, спросил «За кого гоняешь?» и всадил ему нож в сердце

Изменить размер текста: A A

Вечером 1 сентября в поселке Мачулищи Минского района прохожий с друзьями гулял на улице, когда к ним подбежал незнакомец и агрессивно начал задавать один и тот же околофутбольный вопрос: «За кого гоняете?» О происшествии двухнедельной давности сегодня сообщили в ГУБОПиК МВД Беларуси.

В компании была девушка, поэтому ради ее безопасности 18-летний житель поселка Гатово попросил прохожего успокоиться и «держать дистанцию». Тот его не послушал.

- Подозреваемый отбежал к своему товарищу, стоявшему на противоположной стороне дороги, насильно отобрал у него нож (тот не хотел давать орудие) и ранил потерпевшего в область сердца, - рассказали в ведомстве.

22-летний хулиган вместе с товарищем попытались скрыться на такси, но в течение часа их нашли по ориентировке. За это время парни договорились дать ложные показания и спрятали нож в салоне автомобиля. Сейчас хулиган проверяется на причастность к совершению иных преступлений.

В отношении агрессивного фаната возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК Беларуси (особо злостное хулиганство).