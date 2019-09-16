Убытки от налогового маневра России достигли 520 млн рублей

Наши убытки от налогового маневра к 2025 году могут потянуть на 10 млрд долларов. Фото: Сергей ГАПОН

В январе - мае 2019 года они были на уровне 100 миллионов долларов

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Беларусь с начала года недополучила 520 млн рублей (около 254 млн долларов) таможенных пошлин из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.

- По нефти и нефтепродуктам мы потеряли более 520 млн белорусских рублей. Это достаточно сложная ситуация, и компенсировать ее за счет иных платежей было непросто, - сообщил belta.by председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Россия пока отмалчивается, а Беларусь исходит из самых пессимистичных ожиданий - компенсации за налоговый маневр не будет. Но из этой суммы 301 млн рублей Беларусь уже компенсировала за счет НДС (этих поступлений было больше, чем в прошлом году) и платежей физлиц при ввозе товаров, в том числе по акцизам и утилизационному сбору. Нашлась и еще один способ покрытия этой дыры в бюджете - международные перевозчики стали чаще выбирать Беларусь для транзита товаров. Соответственно, поступления в бюджет от них тоже растут.

- Перевозчики выбирают наши участки границы, так как здесь безопасно, спокойно и быстро можно оформить грузы, - отметил Юрий Сенько.

Напомним, налоговый маневр заключается в том, что Россия будет постепенно отменять вывозную пошлину на нефть и увеличивать налог на ее добычу, поэтому для нас российская нефть станет дороже. Из-за налогового маневра в этом году страна потеряет порядка 400 млн долларов, а убытки за все шесть лет (к 2025 году) могут потянуть на 10 млрд! В июне появилась первая точная цифра от зампредседателя концерна «Белнефтехим» Светланы Гуриной: в течение января - мая 2019 года убытки составили более 100 миллионов долларов.