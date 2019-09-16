Мать посадили за убийство, отец умер, а опекунша тратила пособие детей на свои нужды

За год 25-летняя девушка сняла со счета племянников больше 6 тысяч долларов

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В Зельвенском РОВД сообщили, что несколько лет назад мать двух подростков посадили в тюрьму за убийство. Их отец умер, и на воспитание детей взяла 25-летняя сводная сестра матери. Она оформила документы по опекунству, в том числе на получение материального пособия по потере кормильца для детей.

В начале 2018 года девушка решила приобрести племянникам ноутбук и мобильные телефоны. Получила согласие органа опеки и попечительства на снятие с банковских счетов детей денег. А затем решила воспользоваться деньгами несовершеннолетних втихаря и никаких финансовых отчетов так и не предоставила в госорганы.

- Отчитываться о финансовых растратах она не считала нужным, - рассказали в УБЭП УВД Гродненского облисполкома.

Оказалось, что за год девушка сняла свыше 12 тысяч рублей, которые потратила не только на подопечных и обустройство съемного жилья, но и на свои собственные нужды. По факту растраты прокуратурой Зельвенского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.211 УК Беларуси. Теперь горе-опекуну грозит до семи лет лишения свободы и штраф.