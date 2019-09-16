Погода на 17 сентября: привет, осень!

Холоднее всего 17 сентября будет в Витебске – 6-8 градусов. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

А в это время в Гомельской области сухо и велика опасность пожаров

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Дождливо и до 17 градусов тепла будет в Беларуси во вторник, 17 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью местами по Витебской области, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер западный 5 - 10 м/с, с небольшими порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 5 - 11 градусов, днем - 11 - 17 градусов тепла. В Минске будет от 7 до 9 градусов тепла, днем дожди, а ночью без осадков. Жарче всего будет в Гомеле - 15 - 17 градусов, а холоднее всего в Витебске - 6 - 8 градусов.

А вот в юго-восточных районах Гомельской области сохранится теплая погода и чрезвычайная пожароопасность (V класс).