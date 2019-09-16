Взяток на 26 тысяч долларов за картошку и яблоки: задержан директор завода в Витебской области

Тариф по серым отгрузкам составлял в среднем $50 за грузовик

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По подозрению в получении взятки задержан замдиректора перерабатывающего предприятия в Витебской области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Оперативники ГУБОПиК МВД установили, что 33-летний житель Толочина, работая в должности замдиректора перерабатывающего предприятия, с 2017 по 2019 год получал взятки от представителей коммерческих организаций Беларуси и России. Незаконные вознаграждения ему передавали за отгрузки картофеля и яблок.

Руководитель предприятия получал взятки на работе, дома и в других регионах Беларуси. Их общая сумма составила около 54 тысяч рублей. Тариф по серым отгрузкам составлял в среднем $50 за грузовик.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки). Он заключен под стражу.