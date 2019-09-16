Проблемы на белорусской границе могут возникнуть даже из-за букетов с маковыми головками

Владелец букетов и не подозревал, что из-за них может столкнуться с такими проблемами на границе. Фото: sudexpert.gov.by

Одного любителя цветов пронесло, а второй из-за маковой соломки может попасть под уголовное преследование

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Истории про то, как в Беларуси на границе задерживают за шоколад и чай с изображением листика каннабиса на упаковке, несколько раз становились громкими. Один из последних резонансных случаев касался российской инстаграм-дивы Марии Хрестиной: она получила срок за купленный в Праге чай с марихуаной.

Но проблемы могут возникнуть даже из-за декоративных букетов!

В пункте пропуска Мокраны на белорусско-украинской границе внимание пограничников привлекли два букета полевых цветов, которые вез с собой из Львова в качестве сувенира водитель туристического автобуса. Все бы ничего, но в букете было пять головок мака. Композицию пришлось распотрошить - сухоцветы забрали на химическую экспертизу. Мужчине повезло: наркотических веществ в них не обнаружили.

А вот семья россиян везла два пакета маковых головок на соломинах. Их нашли во время досмотра багажа в пункте пропуска Домачево на границе с Польшей. Объяснения пришлось давать 49-летнему мужчине, которому принадлежит автомобиль, где нашли растения.

В маковой соломке содержится наркотик - везти красивый сухоцвет через границу нельзя. Фото: sudexpert.gov.by

- Со слов владельца мужчины, растения они сорвали на территории Польши для цветочной композиции. Содержимое пакетов было направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, обнаруженная маковая солома является опасным наркотическим средством. Семена растения рода мак не содержат в своем составе наркотических средств и психотропных веществ, - комментирует официальный представитель управления Госкомитета судэкспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

С таким заключением мужчине могут инкриминировать уголовную статью 328-1 - незаконное перемещение через границу наркотиков. По ней грозит наказание от 3 до 7 лет заключения со штрафом или без штрафа.

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