2019-09-16T17:56:46+03:00
Экономика
КП Беларусь

Россиянин убедил минского кассира дать ему из кассы пол средней зарплаты

Получив 250 долларов, мужчина скрылся
Белуга Алла
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Россиянин вместе с еще четырьмя согражданами (жители Нижегородской и Саратовской областей) приехали в Минск совсем не отдыхать. В торговом центре Минска он убедил продавца дать ему доступ к кассе и под видом размена украл 500 рублей.

- В один из дней они направились за добычей в торговый центр. Придя в магазин, 41-летний житель Нижегородской области попросил кассира разменять ему крупную белорусскую банкноту. Вероятно, обладая навыками убеждения, фигурант с легкостью получил доступ к кассовому аппарату, где стал выбирать купюры, - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Незаметно для продавца мужчина забрал из кассы куда большую сумму, чем положил для размена. А после вместе с товарищами удалился в неизвестном направлении.

- То, что доброжелательный посетитель вытянул из кассы порядка 500 рублей, работники магазина осознали не сразу. Информация о хищении стала известна после просмотра записей с камер видеонаблюдения. Сотрудники магазина незамедлительно обратились за помощью к правоохранителям. Злоумышленников удалось задержать по горячим следам, - добавили в ГУВД.

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