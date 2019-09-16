Минчанин задушил знакомую и покончил с собой рядом с трупом

Убийца написал родственникам, что убил женщину, а потом наложил на себя руки. Фото: pixabay.com.

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Криминальная драма развернулась в Минске в минувшие выходные, проинформировали в пресс-службе СК в официальном аккаунте в Telegram.

Вечером в воскресенье, 15 сентября, к правоохранителям обратились родственники погибшего 59-летнего жителя столицы. От минчанина они получили странное СМС-сообщение о том, что он убил свою знакомую.

– Трагедия произошла в многоэтажке на улице Рафиева. Вечером по неизвестным пока причинам погибший мужчина, судя по сообщению с его телефона, сначала убил 46-летнюю женщину, а затем свел счеты с жизнью, – пояснили в пресс-службе.

В квартире следователями были обнаружены два тела. Было тщательно осмотрено место убийства, допрошены свидетели.

– На данный момент, мотив и обстоятельства произошедшей трагедии еще не установлены. Назначены экспертизы, возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается, – добавили в СК.