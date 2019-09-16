2019-09-16T18:59:13+03:00
Политика
КП Беларусь

В Беларусь приедет еще один высокопоставленный чиновник из США

На этот раз – заместитель госсекретаря
Надежда БУТОВИЧ
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Коллегу Дэвида Хэйла уволили сразу после визита в Беларусь. Фото: David Hale (algeriepatriotique.com).Коллегу Дэвида Хэйла уволили сразу после визита в Беларусь. Фото: David Hale (algeriepatriotique.com).
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Визит Дэвида Хэйла в Минск запланирован на вторник, 17 сентября, поделились информацией в пресс-службе МИДа в официальном аккаунте в Твиттере.

– В Беларусь прибудет заместитель госсекретаря США по политическим вопросам, – подчеркнул Анатолий Глаз, пресс-секретарь ведомства.

Как заявили в дипслужбе, в рамках визита в нашу страну для Хэйла запланирована встреча с министром МИДа Владимиром Макеем. Во время переговоров будет подниматься вопрос взаимоотношений между Беларусь и Америкой, а также тема безопасности в регионе.

Напомним, не так давно Беларусь посещал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который встретился не только с главой дипломатического ведомства, но и президентом Беларуси. Переговоры Александра Лукашенко и Джона Болтона длились больше трех часов и закончились вручением презентов.

Однако вскоре после визита в Беларусь Болтон лишился своего поста и был отправлен Трампом в отставку.

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