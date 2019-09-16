«Пошел в школу, но вернулся, оставил все дома и исчез»: в Пуховичах пропал 15-летний юноша

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Правоохранителями Пуховичского района разыскивается пропавший без вести 15-летний ученик школы, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Сообщается, что Дмитрий Земляков исчез в понедельник, 16 сентября.

– С утра, примерно в 08.00 часов, он как обычно пошел в школу на занятия. Но в учебном заведении по какой-то причине подросток не появился, он вернулся обратно домой, поменял одежду, оставил все вещи, деньги и смартфон и исчез, – пояснили в пресс-службе.

Милиция ищет подростка из Пуховичей. Фото: МВД.

На данный момент, устанавливается местонахождения пропавшего несовершеннолетнего Дмитрия Сергеевича Землякова. Парню на вид около 14 – 16 лет, высокий рост – 175 – 180 сантиметров, у него прямые светлые-русые волосы и карие глаза. Из особых примет – шрам за правым ухом. Ушел из дома не в деловой, школьной форме, а переоделся в синюю куртку, синие джинсы и синие же кеды.

Если вы знаете, где находится школьник позвоните по номеру 102.