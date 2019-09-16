Под Кобрином пьяный 18-летний бесправник налетел на деревья в кювете

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Серьезное ДТП на Брестчине произошло в минувшие выходные, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegarm.

Авария случилась в субботу, 14 сентября на территории Кобринского района. В вечернее время, примерно в 18.00 часов, на дороге направлением Забавы – Новоселки – Липово в ДТП попал водитель-бесправник.

– Житель деревни Бельск, 18-летний молодой человек без водительского удостоверения, да к тому же в изрядном подпитии, ехал за рулем «Пежо Боксера» с 15-летним пассажиром. В какой-то момент, превысив безопасную скорость, выпивший юноша не справился с управлением, и «Боксер» оказался за пределами проезжей части. В кювете машина протаранила несколько деревьев, – пояснили в пресс-службе.

В ДТП сильно пострадал как сам бесправник, так и его несовершеннолетний пассажир. Их доставили в центральную райбольницу в Кобрине.

– В минувшие выходные, 14 – 15 сентября, в Беларуси инспекторы ГАИ задержали 150 нетрезвых автолюбителей. Так как проблема пьяных за рулем не теряет своей актуальности, в МВД последовательно выступают за ужесточение наказания к нетрезвым водителям, а также увеличение штрафов в зависимости от степени алкогольного опьянения, – добавили в пресс-службе ведомства.