2019-09-16T20:33:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В центре Минска столкнулись BMW и LADA

В ГАИ предупредили о пробках из-за ДТП
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Обстоятельства аварии определяли сотрудники ГАИ.Обстоятельства аварии определяли сотрудники ГАИ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Серьезная авария произошла в белорусской столице в понедельник, 16 сентября. О ДТП произошедшем на пересечении проспекта Независимости с улицей Бровки, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как предварительно сообщают в Гоавтоинспекции, произошло столкновение иномарки «БМВ Е39» и легковой «Лады». Водитель «немца» собирался съехать с проспекта на улицу Сурганова, в направлении улицы Бровки. В этот же момент автоледи за рулем «Лады» ехала прямо со стороны площади Коласа, направляясь к улице Сурганова.

– Произошло столкновение легковых ТС. В ДТП никто не пострадал. Причины аварии выясняют инспекторы ГАИ, – уточнили в пресс-службе.

В данных направлениях в течение некоторого времени после аварии дорожное движение было затруднено. На момент написания статьи пробок в Минске, в том числе в районе недавнего ДТП, не было.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Шумилинском районе в браконьерские петли попали два лося: «Одного спасли, второй погиб»
Под Кобрином пьяный 18-летний бесправник налетел на деревья в кювете
«Пошел в школу, но вернулся, оставил все дома и исчез»: в Пуховичах пропал 15-летний юноша
В Беларусь приедет еще один высокопоставленный чиновник из США
Минчанин задушил знакомую и покончил с собой рядом с трупом
Россиянин убедил минского кассира дать ему из кассы пол средней зарплаты
Проблемы на белорусской границе могут возникнуть даже из-за букетов с маковыми головками
Взяток на 26 тысяч долларов за картошку и яблоки: задержан директор завода в Витебской области
Погода на 17 сентября: привет, осень!
Мать посадили за убийство, отец умер, а опекунша тратила пособие детей на свои нужды
Убытки от налогового маневра России достигли 520 млн рублей
Подбежал к прохожему, спросил «За кого гоняешь?» и всадил ему нож в сердце
В Гомеле "Ауди" сбил 8-летнего велосипедиста
Пожар в минской школе: срочно эвакуировали 1300 человек
В Беларуси все чаще находят опасные радиоактивные часы
Пенсионера, который расстрелял семью в Лунинецком районе, осудили на 25 лет
22 сентября некоторые минчане смогут бесплатно ездить в общественном транспорте
Ирина Костевич: Электронные трудовые книжки защитят работника от недобросовестного нанимателя
В Орше нашли утопленный автомобиль
В Гомеле пять дней ищут молодую маму с дочкой
В Жлобине у малыша рука застряла в сабвуфере
В Орше авто съехало в реку: спасатели пришли на помощь