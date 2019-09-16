В центре Минска столкнулись BMW и LADA

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Серьезная авария произошла в белорусской столице в понедельник, 16 сентября. О ДТП произошедшем на пересечении проспекта Независимости с улицей Бровки, проинформировали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как предварительно сообщают в Гоавтоинспекции, произошло столкновение иномарки «БМВ Е39» и легковой «Лады». Водитель «немца» собирался съехать с проспекта на улицу Сурганова, в направлении улицы Бровки. В этот же момент автоледи за рулем «Лады» ехала прямо со стороны площади Коласа, направляясь к улице Сурганова.

– Произошло столкновение легковых ТС. В ДТП никто не пострадал. Причины аварии выясняют инспекторы ГАИ, – уточнили в пресс-службе.

В данных направлениях в течение некоторого времени после аварии дорожное движение было затруднено. На момент написания статьи пробок в Минске, в том числе в районе недавнего ДТП, не было.