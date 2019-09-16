2019-09-16T21:44:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Шумилинском районе в браконьерские петли попали два лося: «Одного спасли, второй погиб»

Злоумышленника вычислили, штраф - минимум 7,6 тысяч рублей
Надежда БУТОВИЧ
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Браконьер в лесу оставил 44 ловушки, еще 8 петель лежали дома наготове. Фото: gosinspekciya.gov.by.Браконьер в лесу оставил 44 ловушки, еще 8 петель лежали дома наготове. Фото: gosinspekciya.gov.by.
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На Витебщине поймали охотника-нелегала, охотившегося на животных с помощью петель, сообщили в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Недалеко от деревни Черенка в Шумилинском районе сотрудники Госинспекции обнаружили 44 браконьерские петли. Причем две ловушки не были пустыми – в них попались лоси.

– Сотрудники вовремя заметили петлю с лосем и смогли освободить сохатого. А вот другое животное погибло в таком веревочном «капкане», – пояснили в пресс-службе.

Подозрение инспекторов пало на одного из местных сельчан, который до этого уже два раза попадался на браконьерстве.

– После тщательного осмотра места нелегальной охоты, инспекторы вместе со следователями направились к сельчанину. На подворье подозреваемого нашлись еще 8 петель, сделанных из аналогичного материала, как обнаруженные в лесу ловушки, – добавили в пресс-службе.

Фигурант признался, что это он поставил в лесу «капканы» на лося и кабана. Мужчина заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело. Ущерб еще уточняется, но как минимум сумма превысит 7,6 тысячи рублей.

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