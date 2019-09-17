В Минске мотоцикл столкнулся с Volkswagen, оба водителя в больнице

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Известно, что авария случилась 16 сентября около 20.45. По предварительным данным, водитель авто ехала по ул. М. Богдановича с ул. Кольцова на ул. Некрасова. Попутно ей проезжал мотоциклист. Когда Volkswagen повернул налево, Kavasaki врезался в левую переднюю дверь машины, пишет Telegram-канал "Пост ГАИ". Известно, что оба водителя в больнице. В каком состоянии - неизвестно. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.