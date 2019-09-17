В Добруше прохожий помог пьяному подняться, а в результате его самого чуть не убили.

Изменить размер текста: A A

Как оказалось, ЧП случилось несколько месяцев назад, но рассказать об этом правоохранители решили только сейчас. По предварительной информации, все началось с того, что компания мужчин решила выпить возле Дома культуры. Один выпил слишком много и собрался уйти. Но идти сам не смог. Упал. Это заметил прохожий мужчина. Подошел, чтобы помочь подняться. Знакомый выпившего, увидев это, подбежал и начал избивать прохожего, после чего ограбил его и нанес несколько ударов ножом.

Действия обвиняемого были квалифицированы как разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения, и покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, сообщает belta.by. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.