В Беларуси ночная температура опустится всего до 2 градусов тепла

А днем по большей части страны в ближайшие дни будут дожди и порывистый ветер

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Никаким теплом и солнечной погодой осень в ближайшие дни не порадует. Уже сегодня погода начнет заметно ухудшаться. Почти по всей стране пройдут дожди и будет дуть сильный порывистый ветер. В Минске дневная температура 17 сентября еще будет держаться на уровне 11 - 15°С. К вечеру уже будет +10...+12°С.

18 сентября картинка за окном ухудшится еще сильнее. На большей части страны - снова дожди. Ветер западный, северо-западный порывистый. Минимальная температура ночью +4...+9°С, максимальная днем +8...+14°С.

В четверг, 19 сентября, погода тоже будет, мягко говоря, не радовать. Как рассказали в Гидромете, придут холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие с севера-запада Европы. Ночью местами, а днем на большей части страны - кратковременные дожди. Ветер западный и северо-западный порывистый. Ночью температура местами опустится уже всего до 2 градусов тепла. Днем термометры в самых теплых местах покажут +8...+15°С. Оптимисты, конечно, могут рассчитывать на бабье лето, которое нам обещают в октябре, но осеннюю обувь, пальто, зонты и противовирусные препараты достать все равно придется. Лето, прощай.