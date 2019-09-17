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- Усилиями органов прокуратуры Брестской области с начала года снижена внешняя просроченная дебиторская задолженность в регионе на 17%. Работа в этом направлении продолжится, - цитирует службу информации прокуратуры Брестской области belta.by.

Всего, как сообщает ведомство, в Брестской области прокуроры помогли предприятиям вернуть более 100 тысяч долларов дебиторской задолженности.

Также известно, что по требованию прокуроров за нарушения законодательства, регламентирующего проведение внешнеторговых операций, к административной ответственности в этом году привлечены четыре человека, к дисциплинарной - шесть. Например, одно из государственных предприятий региона поставило в Россию продукцию, деньги за которую до сих пор не поступили. Причина - ненадлежащая проверка директором и его заместителем иностранного контрагента. По иску прокуратуры с этих руководителей взыскано 50 тысяч белорусских рублей в счет возмещения причиненного компании ущерба.