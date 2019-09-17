2019-09-17T11:49:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске дворник нашел во дворе минометную мину

Дворник жив, мина не взорвалась
Ольга ИВАШЕНКО
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В Витебске дворник нашел во дворе минометную мину. Фото: МВДВ Витебске дворник нашел во дворе минометную мину. Фото: МВД
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Сообщение об опасной находке поступило в милицию сегодня утром, 17 сентября. На место тут же выехали сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа в/ч 5524, сотрудники МЧС и медики.

Правоохранители оцепили прилегающую территорию и усилили меры безопасности. На время работы саперов жильцы двух подъездов дома были вынуждены покинуть свои квартиры.

- В итоге минометную мину 81 мм времен Великой Отечественной войны для уничтожения вывезли на специальный полигон. К этому времени все мероприятия закончены, а милиционеры устанавливают обстоятельства появления снаряда в жилой зоне, - рассказали в МВД.

Министерство внутренних дел напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, незамедлительно сообщите об этом в милицию и ни в коем случае не трогайте находку.

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