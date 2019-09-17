Житель Калинковичей вынес из чужого дома рюкзак с более чем 21 тыс. долларов

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Как рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов, сообщение о краже денег от 34-летнего неработающего жителя райцентра поступило пару недель назад. Мужчина рассказал правоохранителям, что накануне кражи встречался со знакомыми, но дверь после их ухода не закрыл. А уже ночью заметил, что из дома исчезла сумочка жены, которая лежала на полке у входной двери. Бросились искать. Нашли недалеко от дома. Но пустую. Хотя в сумке, со слов потерпевшего, лежало золотое кольцо. Чуть позже возле забора потерпевший обнаружил скамейку. То есть кто-то перелезал через забор и мог проникнуть в дом.

Тут же хозяин дома вспомнил про свой рюкзак, в котором хранил деньги в одной из комнат. Бросился к нему - а его нет. Пропали 5 тыс. долларов, 25 тыс. белорусских рублей и 300 тыс. российских рублей. Всего - 21 тыс. долларов.

Со слов правоохранителей, подозрение сразу пало на ранее судимого за кражу местного жителя, который недавно вышел из тюрьмы. Через несколько дней у отделения банка подозреваемого подкараулила милиция. В рюкзаке у мужчины во время досмотра обнаружили 6 тыс. долларов и порядка 2 тыс. рублей. В краже мужчина уже сознался. Чуть позже выяснилось, что часть похищенных денег он успел потратить на элитное спиртное, еду, цветы девушкам и еще немного дал в долг знакомому.