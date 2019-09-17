2019-09-17T14:05:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На парковке в Гомеле мужчину прижало машиной

Спасатели его освободили, медики отвезли в больницу
Ольга ИВАШЕНКО
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На парковке в Гомеле мужчину прижало машиной.На парковке в Гомеле мужчину прижало машиной.
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Как сообщают в МЧС, 16 сентября в 22.19 в службу спасения по телефону 112 от дежурного врача станции скорой помощи по прямой связи поступило сообщение о том, что на улице Зайцева в Гомеле на парковке человек зажат под автомобилем. Когда на место прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что под легковым автомобилем «Фольксваген Гольф» зажат мужчина. Как такое произошло, не сообщается.

Известно только, что сотрудники МЧС достали мужчину из-под автомобиля и передали медикам. После осмотра пострадавшего госпитализировали.

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