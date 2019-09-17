Очередной пожар на Ольманских болотах потушили с воздуха

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Сообщение о новом пожаре на Ольманских болотах поступило в службу «101» 16 сентября днем. Горело урочище в 10 километрах от деревни Ольманы в Столинском районе. Работники Полесского лесхоза с вышки удостоверились, что горят болота. Это подтвердила авиаразведка МЧС.

- Для проведения работ по тушению к месту пожара вылетели вертолеты Ми-8 и Ми-26 МЧС, которые выполнили 12 сбросов воды, - комментируют в пресс-службе ведомства.

В ликвидации пожара кроме службы спасения участвовал и лесхоз. За сутки пожар охватил более 75 гектаров болот. К обеду 17 сентября его потушили.

Спасатели напоминают, что брошенный в лесу или в болоте окурок может моментально превратиться в крупный пожар, и призывают соблюдать правила безопасности. В связи с погодными условиями в некоторых районах Брестской и Гомельской областей введен запрет на посещение лесов. В Столинском и Речицком районах за сутки случилось два пожара в экосистемах. Были возгорания в Лунинецком, Пинском, Житковичском и других районах на Полесье.