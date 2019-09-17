В Ивацевичском районе тракторист наехал на животновода. И задавил

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла накануне днем недалеко от деревни Гутка Ивацевичского района Брестской области. По данным областного управления МВД, в то время как 48-летний животновод проводил сцепку универсальной доильной станции, 50-летний тракторист начал сдавать назад. Произошло «рассоединение сцепного устройства», и трактор наехал на мужчину. Травмы, которые получил животновод, оказались смертельными. Мужчина скончался на месте. Известно, что водитель был трезв.