2019-09-17T14:50:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ивацевичском районе тракторист наехал на животновода. И задавил

Мужчина скончался на месте
Ольга ИВАШЕНКО
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В Ивацевичском районе тракторист наехал на животновода. И задавил.В Ивацевичском районе тракторист наехал на животновода. И задавил.
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Трагедия произошла накануне днем недалеко от деревни Гутка Ивацевичского района Брестской области. По данным областного управления МВД, в то время как 48-летний животновод проводил сцепку универсальной доильной станции, 50-летний тракторист начал сдавать назад. Произошло «рассоединение сцепного устройства», и трактор наехал на мужчину. Травмы, которые получил животновод, оказались смертельными. Мужчина скончался на месте. Известно, что водитель был трезв.

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