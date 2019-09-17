2019-09-17T16:00:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Очень хотелось выпить: минчанин сначала ограбил магазин бытовой химии, а потом обменял освежители воздуха на выпивку

Столичные правоохранители раскрыли преступление-многоходовочку
Ольга ИВАШЕНКО
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Очень хотелось выпить: минчанин сначала ограбил магазин бытовой химии, а потом обменял освежители воздуха на выпивку.Очень хотелось выпить: минчанин сначала ограбил магазин бытовой химии, а потом обменял освежители воздуха на выпивку.
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Боль на выдумку хитра. В подтверждение тому - преступление, на которое недавно пошел 30-летний ранее судимый за кражи минчанин, потому что… ну очень хотелось выпить.

А денег-то нет! Чтобы их раздобыть, мужчина придумал многоходовочку. Действовать решил практически по киношной схеме: «чтобы купить что-нибудь ненужное, сначала надо продать что-нибудь ненужное».

Зашел, он, значит, в магазин бытовой химии на Карбышева, присмотрелся к ассортименту… Тут же внимание привлекли разноцветные гелиевые освежители. Их-то он и решил прикарманить, чтобы потом продать и на вырученные деньги купить желанный напиток. Взял в результате 15 упаковок, спокойно сложил в пакет и отправился к выходу. Но на пути ведь касса и кассир! Продавец, заметив уверенную походку мужчины к выходу мимо кассы, естественно, спросила, собирается ли он платить за товар. Тот врать не стал. Сказал свое «нет» и вышел из магазина. Дальше кино было почти американским - оперативники задерживали грабителя по горячим следам. А пока они искали… Мужчина активно толкал освежители воздуха на местном рынке - по рублю за штуку. По такой конкурентоспособной цене гелиевые освежители разлетелись как горячие пирожки. Мало того, мужчина даже успел купить тот самый вожделенный напиток и даже его выпить. Но! Тут нагрянули правоохранители.

Правовую оценку действиям преступника предстоит дать Следственному комитету.

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