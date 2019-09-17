2019-09-17T16:55:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Мозыре на электромонтера упала железобетонная опора высоковольтной линии

Мужчина погиб
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Мозыре на электромонтера упала железобетонная опора высоковольтной линии.В Мозыре на электромонтера упала железобетонная опора высоковольтной линии.
Изменить размер текста:

ЧП случилось 13 сентября. Работы проводила компания «Газпром трансгаз Беларусь». Известно, что разорвался трос, удерживающий железобетонную опору высоковольтной линии. В результате железобетонная опора упала на 56-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Изъята документация, содержащая порядок производства работ, опрошены работники предприятия. Назначены исследования, которые помогут определить причину разрыва троса. Следствие устанавливает обстоятельства гибели мужчины, передает belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дятловском районе погиб 19-летний бесправник на Audi
В Могилевской области в лесу ветер повалил деревья на мужчин
Автоугонщики катались на машине с 10-летней девочкой, а когда заметили ГАИ, бросили машину с ребенком в лесу
Беларусь и США решили вернуть послов спустя 10 лет
Белнефтехим продолжает переговоры о дальнейшей компенсации за грязную нефть
Очень хотелось выпить: минчанин сначала ограбил магазин бытовой химии, а потом обменял освежители воздуха на выпивку
В Ивацевичском районе тракторист наехал на животновода. И задавил
Очередной пожар на Ольманских болотах потушили с воздуха
На парковке в Гомеле мужчину прижало машиной
Житель Калинковичей вынес из чужого дома рюкзак с более чем 21 тыс. долларов
В Витебске дворник нашел во дворе минометную мину
В Брестской области прокуроры помогли предприятиям вернуть более 100 тысяч долларов дебиторской задолженности
В Бресте мотоцикл попал в ДТП
В Беларуси ночная температура опустится всего до 2 градусов тепла
В Добруше прохожий помог пьяному подняться, а в результате его самого чуть не убили
В Минске мотоцикл столкнулся с Volkswagen, оба водителя в больнице
В Шумилинском районе в браконьерские петли попали два лося: «Одного спасли, второй погиб»
В центре Минска столкнулись BMW и LADA
Под Кобрином пьяный 18-летний бесправник налетел на деревья в кювете