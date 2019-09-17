В Мозыре на электромонтера упала железобетонная опора высоковольтной линии

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ЧП случилось 13 сентября. Работы проводила компания «Газпром трансгаз Беларусь». Известно, что разорвался трос, удерживающий железобетонную опору высоковольтной линии. В результате железобетонная опора упала на 56-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте. Изъята документация, содержащая порядок производства работ, опрошены работники предприятия. Назначены исследования, которые помогут определить причину разрыва троса. Следствие устанавливает обстоятельства гибели мужчины, передает belta.by.